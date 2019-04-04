بومبيو يحذر تركيا من مغبة قيامها بضربة عسكرية ضد سوريا

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حذر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى تركيا من مغبة قيامها بضرب سوريا والتى قد تؤدى إلى "تداعيات مدمرة " حسب وصفه .

جاء ذلك خلال لقاء بومبيو مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في واشنطن، حيث أعرب بومبيو عن دعمه للمفاوضات الدائرة بشأن شمال شرق سوريا ، لكنه حذر من قيام تركيا بضربة عسكرية من جانب واحد في المنطقة.

ويذكر أن تركيا كانت قد هددت مرارا بضرب " قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد المدعومة من واشنطن، والتي انضمت للتحالف الغربي في معركته، ضد تنظيم داعش الإرهابي لكن أنقرة تربط بين "قسد" وبين حركة " حزب العمال الكردستاني " الذي تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية .