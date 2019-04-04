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بورصة الكويت إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الخميس، 04 أبريل 2019 10:17 ص
بورصة الكويت إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة بورصة الكويت، تعطيل أعمالها اليوم الخميس، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل. 
 
وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% رابحا عدد 49.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.21% رابحا عدد 73.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6137.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا عدد 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.33 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 187.7 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون دينار كويتى عبر 7269 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.80%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "عربى قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.38%، تليه أرزان بنسبة 7.28%، ثم سكب بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.59% ثم منشآت بنسبة 7.27%، ثم الأنظمة بنسبة 7.19%.

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