بمشاركة مصرية.. حمدان بن راشد يطلق منافسات الألعاب الحكومية بـ 168 فريقا

كتب خالد إبراهيم

انطلقت أمس النسخة الثانية من مبادرة الألعاب الحكومية الإماراتية التى أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى وذلك على أحد الشواطئ وتستمر منافساتها حتى 6 أبريل تحت شعار «فريق واحد.. هدف واحد».

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 168 فريقاً بواقع 106 فرق للرجال و62 فريقاً للسيدات، يتقدمهم فريق F3 حامل لقب النسخة الأولى بفريقى الرجال والسيدات، كما تضم الفرق المشاركة 15 فريقاً حكومياً يمثلون 9 دول حول العالم وهي، المملكة العربية السعودية بفريقى الرجال والسيدات، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، و تايلاند، وأرمينيا.



الفرق المصرية



جانب من المشاركين



حمدان بن راشد



ساحات التنافس

حمدان بن راشد، نشر عبر "ستورى" انستجرام مجموعة من الصور أثناء تواجده مع بعض الفرق المشاركة، وأيضا صور للساحة التى ستتضمنها ساحة الألعاب .