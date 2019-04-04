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بعد قليل.. "الجنايات" تصدر حكمها على 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

الخميس، 04 أبريل 2019 07:00 ص
بعد قليل.. "الجنايات" تصدر حكمها على 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى حكمها على 6 متهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت غيابيا 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة"غيابيًا" و31 بالسجن 5 سنوات، وبرأت "حضوريا"  33 متهمًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 


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أحداث أطفيح

محاكمة متهمين اطفيح

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