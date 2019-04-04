video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تخطط لنشر 10 آلاف جندى للتصدى للاضطرابات حال حدوث بريكست دون اتفاق

الخميس، 04 أبريل 2019 05:46 م
بريطانيا تخطط لنشر 10 آلاف جندى للتصدى للاضطرابات حال حدوث بريكست دون اتفاق الشرطة البريطانية
رويترز
إضافة تعليق

اختبرت الشرطة البريطانية خططا فى الشهور القليلة الماضية لنشر عشرة آلاف جندى خلال 24 ساعة للتصدى لأى اضطرابات أو زيادة فى جرائم الكراهية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

ودعت الشرطة، فى بيان، لضبط النفس فى النقاشات السياسية والعامة التى كثيرا ما تتسم بالغضب.

وقال مارتن هيويت رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية "ثمة مسؤولية علينا جميعا بأن نفكر مليا وأن نكون معتدلين فى طريقة تواصلنا لكيلا نشعل التوتر".

وبعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء، ومع تبقى أسبوع واحد فقط على موعد جديد مؤجل للخروج، لا تزال الحكومة والبرلمان منقسمين بشدة بشأن كيفية الخروج أو موعده أو حتى مسألة المغادرة نفسها.

ولا يزال الخروج فى 12 أبريل دون أى اتفاق انتقالى، لامتصاص تأثير تلك الخطوة على التجارة والأعمال والمستهلكين، يمثل احتمالا حقيقيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير: بريطانيا ستسعى لتأجيل الانسحاب مع خيار الرحيل بمجرد إقرار اتفاق

"مباشر قطر" تكشف خسائر البنوك القطرية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام بريطانيا ويشيد بدورها المتميز

هكذا تحاول بريطانيا حماية النحل من الانقراض

فضيحة للنظام القطرى فى بريطانيا.. تميم يكلف عزمى بشارة لتدشين مواقع فى أوروبا بملايين الدولارات..ومباشر قطر تكشف سر إنشاء الدوحة بنك للطاقة لسرقة مقدرات العرب ..وضاحى خلفان يفضح شقيق تميم

رئيسة وزراء بريطانيا: نتفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست

الشرطة البريطانية

بريكست

أخبار بريطانيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة