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بالصور .. الجالية المصرية بمسقط تحتفل بليلة الإسراء والمعراج

الخميس، 04 أبريل 2019 11:14 م
بالصور .. الجالية المصرية بمسقط تحتفل بليلة الإسراء والمعراج احتفال الجالية المصرية فى مسقط
مسقط - محمد سعد
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احتفلت الجالية المصرية بسلطنة عمان بمقر نادي الجالية وبحضور كوكبة من الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة النادى ، وعدد كبير من أبناء الجالية  بليلة الإسراء والمعراج.

مسقط
مسقط

 

الجالية المصرية فى عمان
الجالية المصرية فى عمان

 

 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم  قرأها فضيلة الشيخ أحمد شحاته ثم كلمة للشيخ محمود عبدالغني والدكتور السيد قوايد، ثم ألقى فضيلة الشيخ أحمد خشبه كلمة بين فيها فضل وأهمية المسجد الأقصى وبعض المشاهد التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة.

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

 وتناول فضيلة الدكتور لؤي الشريف ، بعض اللطائف الربانية التي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج.. ثم قدم المبتهل الشيخ تامر والشيخ السيد قوايد مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.. وتم توزيع مجموعة من الجوائز والهدايا للأطفال واختتم الحفل بتلاوة مباركة للشيخ إبراهيم عيسى.. وقدم الحفل فضيلة الشيخ متولي الصعيدي.

 

الاحتفال بالاسراء والمعراج
الاحتفال بالاسراء والمعراج

 

 

 

 


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