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الخميس، 04 أبريل 2019 03:52 م
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انهيار جزئى بعقار بغرب المنصورة والحى يخلي المنزل من السكان

الخميس، 04 أبريل 2019 03:04 م
انهيار جزئى بعقار بغرب المنصورة والحى يخلي المنزل من السكان انهيار جزئى - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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انهار جزء من بلكونة، بالدور الثالث من عقار بنطاق حى غرب المنصورة، و لم يسفر عن اصابات او وفيات.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة، بإنهيار جزء من بلكونة عقار ملك ورثة "زينب ط" بشارع البنا، المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة.
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عدم وجود اصابات او وفيات، و تم إخطار الجهات المعنية من الحي، وتم عمل كردون حول العقار، و جارى إخراج السكان، وإزالة أماكن الخطورة لحين العرض على لجنة المنشأت الايلة للسقوط، وبيان مدي صلاحية العقار من عدمة، وإذ كان صادر له قرار إزالة من قبل ام لا.
 
 

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