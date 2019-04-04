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انطلاق ملتقى "المرأة السعودية" على مسرح مركز الملك فهد الثقافى بالرياض

الخميس، 04 أبريل 2019 02:06 م
انطلاق ملتقى "المرأة السعودية" على مسرح مركز الملك فهد الثقافى بالرياض مسرح الملك فهد الثقافي
كتب مصطفى عنبر
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تنطلق اليوم،الخميس، بالمملكة العربية السعودية، فعاليات ملتقى "المرأة السعودية" على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر فعالياته حتى غد الجمعة 5 أبريل 2019.

 

ويعكس الملتقى أبرز مساعي حكومة المملكة العربية السعودية، في إطار العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ذات العلاقة بتمكين المرأة في شتى المجالات، بما يتوافق مع الهوية الوطنية ونهج المملكة المعتدل.

 

ويستعرض الملتقى بعض المجالات التي شهدت تميزًا للمرأة السعودية وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة في تلك المجالات بالإضافة لتكريم شخصيات نسائية هامة وبارزة خدمت الوطن.

 

ويتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات والفعاليات المنوعة (ثقافية - فنية - اجتماعية)، يبرز منها الفيلم التعريفي التوعوي (المرأة السعودية محرك رؤية 2030)، بخلاف المشاركات الشعرية، وأوبريت مسرحى بعنوان ( ملتقى المرأة)، إلى جانب معرض مصاحب يعنى باحتياجات المرأة واهتماماتها، وأمسيات غنائية لمواهب شابة.

 

من جانب آخر، قدّم أستاذ العلوم السياسية المساعد بمعهد الأمير سعود الفيصل الدكتور منصور المرزوقي، الاثنين الماضي، محاضرة في الجامعة الكاثوليكية بمدينة ميلانو بعنوان: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030: مشاركة المرأة في الفضاء الثقافي"، وذلك ضمن مشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي في مؤتمر اللغة والثقافة العربية الذي أقامته الجامعة.

 

وناقشت المحاضرة ثلاثة محاور، أولها مصادر التشويش على فهم قضايا المرأة في السعودية، ليأتي المحور الثاني عن التأثير الإيجابي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تعزيز مساهمة المرأة في الفضاء الثقافي، عبر العمل على تحويل البيئة غير المتعاونة إلى بيئة متعاونة، حيث استعرض في هذا المحور استراتيجية وزارة الثقافة كمثال، واختتم الدكتور منصور المرزوقي ورقته العلمية بنماذج لإسهامات مبدعات من المملكة.

 


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