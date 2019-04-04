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خالد صلاح
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انطلاق أعمال القمة السابعة للدول الأفريقية المنتجة للنفط فى غينيا الاستوائية

الخميس، 04 أبريل 2019 11:00 ص
انطلاق أعمال القمة السابعة للدول الأفريقية المنتجة للنفط فى غينيا الاستوائية رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج
مالابو (أ ش أ)
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انطلقت أعمال القمة السابعة للدول الأفريقية المنتجة للنفط، اليوم الخميس، فى عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) والتى تستمر جلساتها على مدى يومين، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلى شركات النفط فى القارة.

وقال رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج - فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح القمة، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس - "إن العالم اليوم يفرض على الدول تغيير السياسة فى إدارة موارد القارة".. كما حث الدول الأفريقية الحاضرة على تبنى سياسات مشتركة خاصة للتغلب على الاعتماد على اقتصاديات الدول المتقدمة.

من جانبه، صرح محمد بار كيندو السكرتير العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) خلال القمة بأن التحديات التى تواجهها القارة السمراء لا تزال ضخمة.

بدوره، قال جابريل مباجا أويانج وزير المناجم والطاقة الهيدروكربونية إن نحو 900 مندوب من 38 جنسية بالإضافة إلى 13 شركة إفريقية وطنية يشاركون فى هذه القمة، كما يشارك إيمانويل إيبى كاشيكو وزير البترول بنيجيريا وجان مارك تيستير تشيكايا وزير النفط فى الكونغو الديمقراطية وإزيكيل لول جاتكوث وزير البترول فى جنوب السودان.

وكانت الدول المنتجة للنفط فى القارة الأفريقية قد تأثرت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط عام 2014، وعلى الرغم من أن سعر الذهب الأسود قد تعافى منذ ذلك الحين، إلا أنه لم يسترد مستواه قبل الأزمة.

يذكر أنه فى مطلع شهر ديسمبر الماضي، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها بما فى ذلك روسيا، تشديد اتفاقهم لقيود الإنتاج لرفع الأسعار.

 


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