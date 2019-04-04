اندلاع حريق فى إحدى صالات المغادرة بالمطار الرئيسى لكينيا

رويترز

قالت هيئة المطارات الكينية إن كينيا أغلقت إحدى صالات المغادرة فى مطار جومو كينياتا بالعاصمة نيروبى بعد أن أجبر حريق، نجم عن حدوث خلل فى نظام نقل الأمتعة، السلطات على إجلاء المسافرين والموظفين.

كانت حركة الطيران توقفت بالمطار فى أغسطس عام 2013 نتيجة حريق آخر. وقالت هيئة المطارات فى بيان إنه لم تقع أى إصابات فى الحريق الذى اندلع قبل منتصف ليل الأربعاء مباشرة.

وأضافت "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".

ولم تذكر الهيئة إن كان الحريق أدى لتعطل أى رحلات جوية. وقالت إن العمليات المتعلقة بالطيران فى المبنى المتضرر نقلت إلى مبنى متاخم فيما تعمل السلطات على إعادة فتح المبنى.