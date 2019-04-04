انتهاء «تشريعية النواب» من جمع مقترحات التعديلات.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الكلمة الأخيرة للشعب، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، النواب وكل فئات المجتمع اقترحوا وناقشوا التعديلات الدستورية بحرية كاملة.. الكلمة الأخيرة للشعب.. انتهاء «تشريعية النواب» من جمع مقترحات التعديلات.. والمشاركة فى الاستحقاقات الوطنية التزام تجاه الوطن.. اتحاد المصريين بالخارج يبدأ تنفيذ خطته لشرح مواد التعديلات وحث الجاليات على المشاركة فى الاستفتاء.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ النواب وكل فئات المجتمع اقترحوا وناقشوا التعديلات الدستورية بحرية كاملة.. الكلمة الأخيرة للشعب.. انتهاء «تشريعية النواب» من جمع مقترحات التعديلات.. والمشاركة فى الاستحقاقات الوطنية التزام تجاه الوطن.. اتحاد المصريين بالخارج يبدأ تنفيذ خطته لشرح مواد التعديلات وحث الجاليات على المشاركة فى الاستفتاء

ـ مارينا ويس المدير الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة فى حوار لـ«اليوم السابع»: ننفذ 15 مشروعا باستثمارات 7.3 مليار دولار فى مصر لأنها شريك مهم

ـ المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات.. رحلة الإرهابيين للهروب من الأمن والأهالى فى 11 يوماً

ـ «أمينة» نجحت فى تجارة الخردوات بدعم «المشروعات الصغيرة» فى قنا

ـ السيسى يشهد إطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى ويؤكد: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم.. ويجب ألا تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة.. الرئيس يجتمع ب «الأعلى للجامعات» و«المراكز والهيئات البحثية».. ويوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل

ـ «البحرية والداخلية» تحبطان أضخم شحنة هيروين فى تاريخ مصر.. ضبط طنين من الهيروين والآيس بـ 2.1 مليار جنيه فى البحر الأحمر

ـ مصر تفوز بجائزة «الريادة الدولية» من المجلس الدولى للسياحة والسفر.. رانيا المشاط: أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلى لتحقيق تنمية سياحية مستدامة

ـ إيرادات «القاهرة» 170 ألف جنيه يوميا.. غرامات التذاكر ترفع إيرادات السكة الحديد %1700 فى 3 أيام

ـ قبل مواجهة صن داونز.. الأهلى يطلب تأميناً مضاعفاً فى جوهانسبرج