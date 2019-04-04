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انتبه.. حواجز حديدية فى محيط تطوير محور النصر القريب من استاد القاهرة

الخميس، 04 أبريل 2019 02:00 ص
انتبه.. حواجز حديدية فى محيط تطوير محور النصر القريب من استاد القاهرة محور النصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، حواجز حديدية و علامات ارشادية بمحور النصر اثناء أعمال تطوير بمحيط استاد القاهرة مع تعزيز انتشار الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة، ووضع المساعدات الفنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعدادا لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتجرى إدارة مرور القاهرة مجموعة من الإصلاحات لتنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12.05) صباحا حتى السادسة صباحا ولمدة ثمانية أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.


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