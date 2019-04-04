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الخميس، 04 أبريل 2019 07:04 ص
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اليوم.. الحكم على متهمة بترويج عملات مزورة فى الجيزة

الخميس، 04 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. الحكم على متهمة بترويج عملات مزورة فى الجيزة نقود مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حكمها على "وفاء .م" المتهمة بترويج عملة مقلدة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة حيازة عملة ورقية مقلدة مع علمها بأمر تقليدها، والشروع في ترويجها حيث ألقت الشرطة القبض عليها وانتهت تحقيقات النيابة إلى تورطها فى ارتكاب الجريمة التى تمثل إضرارا على الاقتصاد القومى.


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تزوير النقود

جلسة محاكمة

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