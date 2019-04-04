اليورو يستقر قرب 1.12 دولار بعد بيانات ألمانية ضعيفة

رويترز

ظل اليورو قابعا قرب أدنى مستوى فى شهر اليوم الخميس فى الوقت الذى نالت فيه مؤشرات جديدة على ضعف الاقتصاد الألمانى من التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومن الآمال فى خروج بريطانى أكثر سلاسة من الاتحاد الأوروبي.

وظل اليورو فى نطاق 1.12 إلى 1.16 دولار منذ بداية 2019 على الرغم من تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو مما حدا بالبنك المركزى الأوروبى إلى إطلاق تحفيز جديد.

وبدأ اليورو الارتفاع فى بداية أبريل فى ظل مؤشرات أولية على تعاف اقتصادى وأنباء بأن محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم تحقق تقدما على ما يبدو، لكن حالة الحذر عادت اليوم بعد بيانات أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية فى فبراير شباط.

وجرى تداول اليورو عند 1.1235 دولار دون تغير عن الجلسة السابقة، وتراجع اليورو فى ست من الجلسات الثمانى السابقة.

وبالإضافة إلى التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت الآمال فى خروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى إضعاف الإقبال على الأصول الدفاعية.

وأقر مجلس العموم البريطانى أمس الأربعاء تشريعا سيجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماى على السعى لتأجيل الانسحاب البريطانى للحيلولة دون الخروج فى 12 أبريل نيسان دون اتفاق.

وبلغ الجنيه الاسترلينى 1.3180 دولار مرتفعا 0.2%.

وساهم تحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع فى دعم الدولارين الاسترالى والنيوزيلندى المرتبطين بتجارة السلع الأولية.