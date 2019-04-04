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الولايات المتحدة تشدد الخناق على كوبا بسبب دعمها للرئيس الفنزويلى

الخميس، 04 أبريل 2019 06:59 ص
الولايات المتحدة تشدد الخناق على كوبا بسبب دعمها للرئيس الفنزويلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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قررت الولايات المتحدة التمديد لأسبوعين لتعليق تنفيذ قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومة الكوبية على مصادرة ممتلكات ، تقدر بمليارات الدولارات ، وذلك عقابا لها على دورها الداعم للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.
واعتبر مراقبون أن هذا القرار بمثابة المزيد من الضغط على شركات أجنبية ، تعمل في كوبا ، وبالأساس إسبانية وكندية ، لأنها قد تتعرض هي الأخرى للمقاضاة بسبب "التجارة غير المشروعة " في تلك الممتلكات التي صادرتها حكومة هافانا منذ نحو 60 عاما ، ويأتي القرار وسط انتقادات حادة للحكومة الكوبية بسبب دورها في دعم مادورو .
وقد أبلغ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الكونجرس بأن الولايات المتحدة ستواصل "مراجعة وضع حقوق الإنسان في كوبا بما في ذلك قمع حقوق الشعب الكوبي في حرية التعبير والتجمع، كما ستراقب استمرار دعم كوبا العسكري والأمني والاستخباراتي لمادورو المسئول عن القمع والعنف والأزمة الإنسانية المهينة في فنزويلا" - حسب تعبير بومبيو-


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