video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للصحافة: تحقيق عاجل مع رئيس تحرير "حريتى" لنشر صور تخدش الحياء

الخميس، 04 أبريل 2019 03:21 م
الوطنية للصحافة: تحقيق عاجل مع رئيس تحرير "حريتى" لنشر صور تخدش الحياء كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قررت الهيئة الوطنية للصحافة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها، لبحث نتائج التحقيقات التى تمت مع رئيس تحرير مجلة حريتى، واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

 

وبادرت الهيئة على الفور من خلال متابعتها لمختلف الإصدارات باستدعاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير مجلة حريتى وإجراء تحقيق عاجل، فيما تضمنه غلاف المجلة بالعدد 1140 الصادر فى 31 مارس 2019، ونشر صورة فوتوشوب تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، وتخدش الحياء، وتتنافى مع الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، وتؤذى مشاعر الجمهور، ومن شأنها مخالفة القانون والحض على الكراهية والعنصرية وإثارة الجماهير.

 

واستمعت الهيئة إلى أقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإجراءات التى اتخذتها المؤسسة لسحب العدد المشار إليه من الأسواق.

 

وأنذرت الهيئة رئيس تحرير مجلة حريتى، وشددت على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية، وإرساء قيم حرية الصحافة، التى تعلى القيم والمبادئ. وتواصلت الهيئة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واطلعت على قرار سحب العدد المشار إليه، وأشادت بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة فى رصد وتحقيق المخالفات أولًا بأول، وتوقيع الجزاءات الرادعة التى تحفظ حرية الصحافة وكرامتها واستقلالها وتمنع الإساءة إليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للإعلام" : غدا تحقيق فى شكاوى غلاف " مجلة حريتى"وعنوان "الهلال"

ليلى مقلد: التعديلات الدستورية ضرورة.. والبرلمان أعطى الحرية للجميع للمشاركة

اخبار اليوم

اخبار السياسة

الهيئه الوطنيه للصحافه

مجله حريتى

حريه الصحافه




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة