الوطنية للصحافة: تحقيق عاجل مع رئيس تحرير "حريتى" لنشر صور تخدش الحياء

كتب محمد السيد

قررت الهيئة الوطنية للصحافة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها، لبحث نتائج التحقيقات التى تمت مع رئيس تحرير مجلة حريتى، واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

وبادرت الهيئة على الفور من خلال متابعتها لمختلف الإصدارات باستدعاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير مجلة حريتى وإجراء تحقيق عاجل، فيما تضمنه غلاف المجلة بالعدد 1140 الصادر فى 31 مارس 2019، ونشر صورة فوتوشوب تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، وتخدش الحياء، وتتنافى مع الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، وتؤذى مشاعر الجمهور، ومن شأنها مخالفة القانون والحض على الكراهية والعنصرية وإثارة الجماهير.

واستمعت الهيئة إلى أقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإجراءات التى اتخذتها المؤسسة لسحب العدد المشار إليه من الأسواق.

وأنذرت الهيئة رئيس تحرير مجلة حريتى، وشددت على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية، وإرساء قيم حرية الصحافة، التى تعلى القيم والمبادئ. وتواصلت الهيئة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واطلعت على قرار سحب العدد المشار إليه، وأشادت بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة فى رصد وتحقيق المخالفات أولًا بأول، وتوقيع الجزاءات الرادعة التى تحفظ حرية الصحافة وكرامتها واستقلالها وتمنع الإساءة إليها.