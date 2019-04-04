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"الناتو": قواتنا موجودة فى أفغانستان لمحاربة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية

الخميس، 04 أبريل 2019 12:43 م
"الناتو": قواتنا موجودة فى أفغانستان لمحاربة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية ينس ستولتنبرج
كابول (أ ش أ)
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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف لا يهدف إلى التواجد بشكل دائم فى أفغانستان، موضحا أن قوات الناتو موجودة فى أفغانستان بهدف محاربة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية .

وقال ستولتنبرج - خلال خطابه الليلة الماضية أمام الكونجرس الأمريكى بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس حلف الناتو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، إن التحالف لن يبقى فى أفغانستان إلى الأبد.

وفيما يتعلق بمستقبل تواجد الناتو فى أفغانستان، قال ستولتنبرج إن الحلف سوف يقرر ذلك بالتشاور مع الولايات المتحدة، كما أوضح أن الناتو يدعم عملية السلام الأفغانية دعما كاملا، مشددا على ضرورة أن تمهد عملية السلام الطريق أمام المصالحة الأفغانية.

 


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