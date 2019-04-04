النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة لاتهامهم بقتل مواطن بالعجوزة

أمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بإحالة 6 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 10108 لسنه 2019 جنايات العجوزة لاتهامهم بالقتل العمد لمواطن كويتي وسرقته.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين قد عقدوا اتفاقًا جنائيًا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنا في السن فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة كخادمة لديه.

ونفاذا لذلك المخطط الاجرامي، مكنت المتهمة الخامسة كل من المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكن المجني علية، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة المجني عليه، وقيداد بها وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء علي المبالغ الماليه وحال ذلك استغاث المجني عليه فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه، ليتمكنا من اتمام السرقة والقرار بالمسروقات وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعه لحين أثمـام المخطط الاجرامي.

وقد أعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعه وأجروا محاكاه تمثيلية بمسرح الحادث جاءت مطابقة لما سردره باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما إنتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بأن سبب وفاة المجني علية تعزي الي إسفكسيا الخنق.

وتم إحالة المتهمين جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية وأرسلت القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين