الملكة إليزابيث تمنع ميجان ماركل من ارتداء مجوهرات كانت ترتديها ديانا

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أكدت صحيفة "الصن" البريطانية إن الملكة إليزابيث، منعت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هارى من التحلى بمجوهرات كانت تتحلى بها الأميرة الراحلة ديانا.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة من جانب الملكة إليزابيث أججت التوترات بين ميجان وأفراد بارزين فى العائلة الملكية، فضلا عن أنها أثارت غضب الأمير هارى.

وأطلعت الملكة الأمير وليام شخصيا على قرارها منْع ميجان من ارتداء بعض قِطَع من تشكيلة مجوهراتها الملكية، مما أشعل توترا بينه وبين أخيه هارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة كانت ترحب بالسماح للأميرة الراحلة ديانا وأيضا لـ كيت ميدلتون، دوقة كمبريدج وزوجة الأمير وليام، بارتداء بعض القطع الشهيرة من تشكيلة مجوهراتها، بينما لم تُبدِ إعجابا ببعض سلوكيات ميجان.

وقال مصدر مُطّلع فى قصر باكنجهام للصحيفة: "إن أمر التصرف فى تشكيلة المجوهرات الملكية بيد الملكة شخصيا -وعدد من المستشارين محل الثقة- فيما يتعلق بمَن يُسمَح له بارتدائها".

وأضاف: "بعض سلوكيات ميجان، بما فيها تلك التي سبقت الزفاف الملكى، أثارت استياء البعض فى قصر باكنجهام، وعلى رأسهم الملكة التى لم تُظهر إعجابا ببعض مطالب ميجان، لا سيما باعتبارها عضوا جديدا في العائلة الملكية؛ وعليه، قرر قصر باكنجهام أنه ليس كافة قِطع تشكيلة مجوهرات الملكة مسموح لميجان أن ترتديها".

وأضاف: "وفى غضون هذا الموقف، أخبرت الملكة الأمير وليام أن قِطع مجوهراتها التى ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا لن يكون مسموحا بشكل مباشر لميجان أن ترتديها".

واستدرك المصدر قائلا: "الملكة تحب شخص ميجان، لكن المسألة تتعلق بالترتيب داخل الأسرة الملكية ومدى حرص الملكة عليه، فحتى لو كانت ميجان هى أكثر امرأة محبوبة فى العالم، فإن ترتيبها فى العائلة الملكية يأتى بعد ترتيب كيت ميدلتون".