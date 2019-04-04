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الملا ووزيرة الطاقة الأردنية يفتتحان مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسية لخط الغاز بالعقبة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:16 م
الملا ووزيرة الطاقة الأردنية يفتتحان مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسية لخط الغاز بالعقبة جانب من الزيارة
مروة الغول
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استقبلت المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وشملت بحث الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين لتغطية احتياجات البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية استنادا لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة فى استخدامات الغاز الطبيعى.
 
وذلك في ظل العلاقات المتميزة والتعاون المثمر غير المسبوق في مجال البترول والغاز بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. 
 
وعلى هامش الزيارة قام المهندس طارق الملا والمهندسة هالة زواتي بافتتاح مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسية لخط الغاز الطبيعي بالأردن بمدينة العقبة والتي تعتبر نقطة الربط الرئيسية لتداول الغاز الطبيعي بين مصر والأردن، حيث تشتمل المحطة على عدد أربعة ضواغط  للغاز بحوالي طاقة إجمالية قصوى 22 ميجا وات، وقاما الوزيران بجولة تفقدية بالموقع واستعرض مهندسي شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز كيفية متابعة نظام التحكم والمراقبة (الاسكادا) لتشغيل خط الغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية بطول 450 كم ومتابعة الضغوط والكميات لاستقبال الغاز الطبيعي وتوزيعها لتزويد محطات الكهرباء والعملاء الصناعيين بها وقد أثنى الوزيران على التقنيات الفنية الحديثة والمتطورة التي تستخدمها شركة فجر الأردنية المصرية لمتابعة أعمال التشغيل لضمان تحقيق استمرار التشغيل الأمن لخط الغاز الطبيعي بالمملكة. 
 
وأكد الوزيران أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين وأن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وأن الطاقة هى عَصّب التنمية وأن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها.‏
 
 
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