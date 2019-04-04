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"المصنفات" تضبط قناة فضائية ومركز تعليمي بدون ترخيص

الخميس، 04 أبريل 2019 02:38 م
"المصنفات" تضبط قناة فضائية ومركز تعليمي بدون ترخيص حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، و6 شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، و7 قضايا محال تقوم ببيع إسطوانات ليزر مُحمل عليها أغانى وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 713 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، و 376 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، فضلاً عن ضبط 9 قضايا مطبوعات دينية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، و31 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و39 قضية مطبوعات تعليمية، وقضية مراكز تعليمية ، و 35 قضية مطبوعات متنوعة، و396  منشأة تعمل بدون ترخيص.

 

 

 


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