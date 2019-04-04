المشير خليفة حفتر: حان الآن موعد دخول طرابلس ومن يرفع الراية البيضاء آمن

كتب : أحمد جمعة

أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية إشارة دخول قواته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأكد المشير خليفة حفتر فى كلمة إلى قواته عبر اللاسلكى، اليوم الخميس، أنه حان موعد الفتح المبين للعاصمة طرابلس لتحريرها وعدم رفع السلاح إلا فى وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبى.

وأضاف المشير خليفة حفتر فى كلمته "من ألقى السلاح فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن ...سلامة المواطنين وآمنهم وأعراضهم وضيوفنا الأجانب وأهلنا وأعراضنا كلها أمانة في أعناقكم".

وأشار المشير خليفة حفتر إلى أن قوات الجيش الليبى تستجيب لنداء أهالى طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية، مؤكدا أن القوات ستستكمل مسيرتها مسيرة الكفاح والنضال.