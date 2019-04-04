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المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة وبراءة باقى المتهمين

الخميس، 04 أبريل 2019 04:56 م
المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة وبراءة باقى المتهمين هيئة المحكمة
بورسعيد محمد فرج
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قضت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة  وبراءة باقى المتهمين .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على

 

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين .

 

ووجهت النيابة العامة خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة جنايات بورسعيد، للمتهم الأول الحصول على  على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين، كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية .


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