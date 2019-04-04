"المشاط" تتحدث عن تجربة مصر الناجحة فى قمة المجلس الدولى للسياحة

كتبت أمال رسلان

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كمتحدثة رسمية فى إحدى الجلسات النقاشية التى عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 19، للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر،‪WTTC Global Summit 2019، والتى تستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا

عقدت هذه الجلسة تحت عنوان "مسافر اليوم: الاصالة، القيم والانستجرام " ، وتم خلال الجلسة مناقشة التجارب الناجحة للأماكن السياحية الهامة حول العالم التي استطاعت أن تتكيف مع متطلبات السوق وأن تجذب الشباب اليها، وأصبحت مقصدا للاجيال الجديدة.

أدارت الجلسة چاكلين جيفورد رئيس تحرير مجلةTravel and Leisure، وشارك في الجلسة ديزيريه بوليير، رئيس مجلس ادارة شركة Value Retail الانجليزية، وچين فرانسوا كليڤروي رائد فضاء والرئيس التنفيذي لشركة Novespace، وأنتونى مالكين، الرئيس التنفيذى، ورئيس مجلس إدارة شركة Empire State Reality Trust الامريكية، وكايك ساراسولا مؤسس ورئيس شركة ‏Room Mate Hotels & Bate.com ، وجيريمي جونسي مؤسس شركة Beautiful Destinations.

بدأت الجلسة بتهنئة مصر على الجائزة التى حصلت عليها من المجلس الدولى للسياحة والسفر، لجهودها في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، حيث نجح القطاع في استعادة عافيته، وتحقيق انتعاشة كبيرة في عام ٢٠١٨.

وأكد المشاركون أن المسافر اليوم، يبحث عن الاصالة وعن معايشة تجارب جديدة يمكن أن يسجلها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وبالتحديد الانستجرام ، وبالتالي تمزج تجربته بين الأصالة والتكنولوچيا الحديثة، وأن المسافر أصبح أكثر وعيا فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والتراث الانساني ، والتفاعل مع المجتمعات المحلية، وعلى دراية أكبر بمفاهيم التنمية المستدامة.

وتطرقت الجلسة إلى أن الشباب حول العالم لديهم شغف واهتمام بالتقاط الصور والكتابة عن تجاربهم السياحية، لذا تكمن أهمية الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي الهامة مثل الانستجرام للترويج للأماكن السياحية المختلفة ، وفى هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى أن هذا هو ما تستهدفه وزارة السياحة في الفترة الحالية ويتماشى مع التعاون بين الوزارة وشركة Beautiful destination المتخصصة في الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأكدت أن وزارة السياحة المصرية تعمل على جذب شرائح عمرية جديدة من الشباب، ولهذا تعتمد الوزارة بشكل أكبر الآن على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذبهم .

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث اليات الترويج والتسويق وتتجه أكثر لهذه المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الهامة خاصة وأنها أصبحت الأكثر انتشارا في العالم ، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور، كما انها أصبحت تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين جيل الشباب ومنها موقع الإنستجرام الذى يعد واحدا من أهم هذه المواقع التي يتابعها ما يقرب من مليار شخص حول العالم شهريا.

وقالت المشاطـ، إن الوزارة استعانت بشركة Beautiful Destination، لخلق محتوى ترويجى جديد لا يعتمد على الصورة فقط، بل يصاحبه قصة، وحكاية للمكان مما سيجذب ملايين المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعى حول العالم، مضيفة أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في مصر يتضمن الترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحى على حده Branding by Destination، وإطلاق علامة تجارية مميزة لكل منها، وربط هذه الأماكن بخصائص مجتمعاتها وثقافتها وأنشطتها المختلفة، وإبراز المناطق السياحية الغنية والكثيرة فى مصر، والتى تقدم كل منها تجربة سياحية فريدة للسائح.

وتحدثت الوزيرة عن المتحف المصرى الكبير، والذى سيتم افتتاحه العام القادم 2020، وقالت إن هذا الصرح الثقافي الكبير سيقدم تجربة رائعة للسائح يستمتع خلالها بمزيج من الأصالة والتاريخ في إطار من الحداثة والتكنولوجيا.