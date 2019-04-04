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المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الخميس، 04 أبريل 2019 10:26 ص
المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية محكمه -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد على "مصطفى.م" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم. 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم من ضبط "مصطفى.م" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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