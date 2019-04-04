المؤبد لبرازيلي متهم بتهريب كوكايين عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية بالسجن المؤبد لبرازيلي في اتهامه بجلب جوهر مخدر الكوكايين لداخل البلاد بالنزهة لترويجها على العملاء بمصر.

وتبين من قرار الاحالة قيام المتهم "أدجر. ا" بجلب المواد المخدرة وتهريبها داخل البلاد ضمن تشكيل عصابي عبر ميناء القاهرة الجوي، عن طريق بلعها والدخول بها إلى البلاد، ثم استخراجها وترويجها على عملائه.

وباستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم واصطحابه إلى أحد المستشفيات لاستخراج المواد المخدرة الموجودة بداخل أمعائه، ونفاذا لإذن النيابة قام باصطحابه لمستشفى هليوبليس العام، وقام باستخراج المواد المخدرة والتي كانت بداخل 63 كبسولة "كوكايين".