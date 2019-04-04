القبض على 3 عاطلين متهمين بسرقة تكييفات في الشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 3 عاطلين تخصصوا في سرقة أجهزة التكييف من الفيلل والشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد إلى تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة أجهزة التكييف وبيعها لعملائهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين " حمدي " و " كرم " و " محمد " عاطلين وراء ارتكاب تلك السرقات باستخدام سيارة لنقل المسروقات.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة في السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.