القبض على نجار اغتصب طفلة بالمنصورة.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

ألقى ضباط مباحث مركز المنصورة، القبض على نجار استدراج طفلة واغتصبها داخل منزله.

كان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد احمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، من أهالى قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بقيام صابر ا. ص. 24 سنة "نجار" باغتصاب الطفلة ي. م. ع. 10 سنوات، وكشفت التحريات بأن المتهم واقع الفتاة بالإكراه، وتم تحرير محضر 5752 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة.

وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.