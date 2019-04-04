القبض على عصابة زمبلك وجحا لممارسة البلطجة بكفر شكر

كتب نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض، عصابة "جحا" و"زمبلك" والذين يمارسون البلطجة والسرقه بالإكراه على مواطنى كفر شكر تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بتلقيه معلومات تفيد حيازة 3 عناصر إجرامية أسلحه نارية بإحدى قرى كفر شكر.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية.

وفى أحد الأكمنة، تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من القبض على المتهمين الثلاثة، وهم "أ ح أ" 25 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتى سلاح نارى وسرقة بالإكراه والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا سلاح ناري ومخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في سرقة بالإكراه وبحوزته بندقية خرطوش.

كما جرى ضبط "أحمد ا ا" وشهرته "زمبلك" 25 سنة، عاطل، بحوزته فرد خرطوش وضبط "ع ع أ" وشهرته "جحا" 41 سنة، والسابق اتهامه في 5 قضايا سلاح ومخدرات والمطلوب ضبطه وإحضارة فى 4 قضايا سرقه بالإكراه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وفرع الأمن العام بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة للتحقيق.