القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

كتب نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية،القبض علي عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنيين بالطرق العامة،تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، اخطارا بأنة حال مرور خدمة القطاع الأول الدائرى المعينة،لتفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون اعلى الطريق الدائرى بجوار نزله بهتيم اتجاه القاهره - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

استغاثت بهم " هند.ح " 29 سنة،موظفة مقيمه دائرة قسم أول شبرا الخيمة ، حيث قررت أنها حال سيرها بالطريق ، فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة ناريه قاما بخطف هاتفها المحمول أثناء تحدثها به، وفرا هاربان ،وبأخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، وعلى الفور قامت القوات بإصطحابها ،وبتتبع خط سير هروب الجناه وملاحقتهم ،تم ضبطهما والسيطرة عليهما وتبين أنهما كل "سعد.ح"24 سنة، عاطل ومقيم المقطم القاهرة ،و"اسلام .ع "24 سنة،عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،حال استقلالهما الدراجة الناريه رقم أ و س 1978 ماركة سي إم جي سوداء اللون قيادة وملك الأول،وبحوزتهما 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة من ضمنهم هاتف المجني عليها

بمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة ،وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابيا تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة والفرعيةً والهواتف المحمولة المضبوطه حوزتهم من متحصلات نشاطهما الاجرامي والدراجة الناريه لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامى

بتطوير مناقشتهما بمعرفة ضباط وحده مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ،اعترفا بإرتكابهما وقائع أخرى

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشه المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الاجرامى تحرر عن ذلك المحضر رقم 12909 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرضعلى النيابه العامة لمباشرة التحقيق.