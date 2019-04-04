القبض على تاجر أقمشة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، القبض على تاجر أقمشة لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

البداية عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود معلومات لقيام "م ر" 40 سنة صاحب محل أقمشة، مقيم بمركز السنطة، وبحوزته 200 يورو، 234 ألف 880 جنيها، 2160 دولار.

وبمواجهته اعترف بممارسة نشاط للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبالمخالفة للقانون، متخذًا من مكان تجارته مقرًا لمزاولة نشاطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.