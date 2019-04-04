القبض على تاجر أدوات منزلية و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على تاجر ادوات منزلية و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.م"50 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.ع.ع"19 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ع"29 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "اسلام.ع.م"26 عام عاطل مقيم المحلة الكبرى غربية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "اسلام.ا.ا"28 عام عاطل مقيم المستقبل بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "احمد.ا.م"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "اسلام.م.م"29 عام تاجر ادوات منزلية مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ياسر.ح.ع"26 عام عاطل مقيم الواصفية بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات