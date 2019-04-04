الفاو عن استضافة مصر أول اجتماع لوزراء الزراعة العرب: رائدة بنظم توفير المياه

هناء أبو العز -تصوير حسام عاطف

قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى مصر، إن مصر من الدول التى عانت من فقر المياه، ومحدودية الأراضى الزراعية، لذلك لها تجارب عديدة فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للإدارة المثلى للموارد الطبيعية من أراضى ومياه.





وأشار جادين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة تحت عنوان " مؤتمر أيام الأراضى والمياه 2019 فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذى أقيم فى مقر جامعة الدول العربية، أن استضافة مصر للمؤتمر الذى استمر أربعة أيام، بسبب اهتمامها البالغ فى تغيير نظم الأراضى والرى لتوفير المياه.

وأكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى مصر، على أن اجتماع أكثر من 10 وزراء عرب، للبحث فى وضع سياسات مشتركة، لدعم خطة استراتيجية، ووضع إطار عربى شمولى لحل الأزمة الراهنة.

ولفت جادين، إلى زيارة رئيس المنظمة إلى مصر منذ أيام قليلة التقى فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بهدف بحث وتأكيد سبل التعاون، بالإضافة إلى زيارته مدينة الفيوم، ومتابعة مشروع الممارسات الزراعية الجيدة، الممول من الاتحاد الأوروبى، وتنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الخضر والفواكه، وكلية الزراعة جامعة الفيوم، وزيارة المزارعين الذين أبدوا رغبتهم فى تغيير نظم الرى والإدارة المثلى للمياه والتمكن من توفير المياه لمناطق أخرى.