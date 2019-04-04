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"العربية للتصنيع" تبحث مع محافظ الشرقية زيادة التعاون فى المشروعات

الخميس، 04 أبريل 2019 01:01 م
"العربية للتصنيع" تبحث مع محافظ الشرقية زيادة التعاون فى المشروعات اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربيه للتصنيع و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتب زكى القاضى
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فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الشرقية، قام اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة، بزيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات الخدمية والتنموية وخاصة تدوير القمامة والمحافظةعلي البيئة ومعالجة المياه وتوفير الطاقة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التواصل والتكامل بين قطاعي البحث العلمي والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع وبحث الإستفادة من خبراتالهيئة في تنفيذ مشروعات الحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من المخلفات ومعالجة المياه والصرف والطاقة المتجددة.

يُذكر أن الهيئة العربية للتصنيع  تولي إهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بمختلف الطاقات وكذلك تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدثالتكنولوجيا المتاحة وتصنيع معدات فرم المخلفات والمكابس وسيارات النظافة، بالإضافة إلي تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، والمساهمة في المشروعات القومية للدولة لإنارة الطرق والمنشآت باستخدام اللمباتالليد والطاقة الشمسية بالمحافظات والمدن الجديدة .

 

 

 

 

 

 

 


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