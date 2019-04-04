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العثور على جثة سيدة داخل شقتها فى البساتين والأمن يكثف تحرياته

الخميس، 04 أبريل 2019 02:24 م
العثور على جثة سيدة داخل شقتها فى البساتين والأمن يكثف تحرياته جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عثر رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، على جثة ربة منزل متوفية داخل شقتها، ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملاباسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة زوجتة متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم، وتبين من المعاينة الأولية وجود أثار لكدمات أسفل العين و المتوفية كانت تتناول عقارات مهدئة فى الفترة الأخيرة بناء على أقوال زوجها.

وتحفظت أجهزة الأمن على زوجها للوقوف على ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3626 إدارى البساتين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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