العائلة المالكة فى بريطانيا تحضر العرض الأول لـ"our planet"

كتب- هاشم الفخرانى- صور( رويترز)

حرصت الأسرة المالكة فى المملكة المتحدة على حضور حفل تدشين الموسم الأول من أولى حلقات برنامج" Our Planet".



بيكهام والأسرة المالكة

وحضر كل من الأمير هاري ووليام والأمير تشارلز والعالم الفزيائى ديفيد أتينبورو الحلقة الأولى للبرنامج الذى يتناول حياة البرية وما تخفيه من أسرار فى انحاء العالم ولا سيما فى القارة الأوربية والأفريقية.



الأمير هارى الأمير هارى

واللافت فى حفل تدشين الموسم الأول حضور نجم منتخب انجلترا السابق ونادى مانشستر يونايتد ونادى ريال مدريد ديفيد بيكهام الذى حرص على مصافحة أمراء الأسرة الحاكمة.



بيكهام والأمير تشارلز