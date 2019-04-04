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الخميس، 04 أبريل 2019 10:39 م
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العائلة المالكة فى بريطانيا تحضر العرض الأول لـ"our planet"

الخميس، 04 أبريل 2019 09:29 م
العائلة المالكة فى بريطانيا تحضر العرض الأول لـ"our planet" الأمير تشارلز
كتب- هاشم الفخرانى- صور( رويترز)
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حرصت الأسرة المالكة فى المملكة المتحدة على حضور حفل تدشين الموسم الأول من أولى حلقات برنامج" Our Planet".
 
بيكهام والأسرة المالكة
بيكهام والأسرة المالكة
 
وحضر كل من الأمير هاري ووليام والأمير تشارلز والعالم الفزيائى ديفيد أتينبورو الحلقة الأولى للبرنامج الذى يتناول حياة البرية وما تخفيه من أسرار فى انحاء العالم ولا سيما فى القارة الأوربية والأفريقية.
 
الأسرة المالكة
الأمير هارى 
 
واللافت فى حفل تدشين الموسم الأول حضور نجم منتخب انجلترا السابق ونادى مانشستر يونايتد ونادى ريال مدريد ديفيد بيكهام الذى حرص على مصافحة أمراء الأسرة الحاكمة.
 
بيكهام والأمير تشارلز
بيكهام والأمير تشارلز
 
الاسرة المالكة فى بريطانيا
الاسرة المالكة فى بريطانيا
 
 

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