الصحة: تطوير شبكة اللاسلكى لزيادة مساحة تغطية سيارات الإسعاف

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان أنه يتم تطوير شبكة اللاسلكى الحالية بشكل كبير لضمان أعلى مستوى من الخدمات للجمهور.

وقال مصدر مسئول بهيئة الإسعاف لـ "اليوم السابع" أنه تم استلام 1250 جهاز لاسلكى موديل M7100 IP لتركيبها فى السيارات النموذجية الجديدة بالإضافة إلى تركيب ثلاث مواقع جديدة تعمل بنظام P25 لزيادة مساحة التغطية اللاسلكية فى المواقع السياحية الهامة مثل الغردقة وشرم الشيخ

وأضاف المصدر أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروع التتبع الآلى لسيارات الإسعاف والذى يشمل تنفيذ غرفة عمليات رئيسية فى هيئة إسعاف مصر تشمل على 120 متلقى بلاغات بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية فى كلا من الأقصر والسويس.

وتابع المصدر أنه تم استلام وتركيب أجهزة تتبع لــ 1250 سيارة إسعاف وتعمل من خلال شبكة GSM. فضلا عن توفير مايلزم من خرائط رقمية وبرامج تشغيل .