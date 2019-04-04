video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تطوير شبكة اللاسلكى لزيادة مساحة تغطية سيارات الإسعاف

الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 ص
الصحة: تطوير شبكة اللاسلكى لزيادة مساحة تغطية سيارات الإسعاف الإسعاف ـ أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

 أكدت هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان أنه يتم تطوير شبكة اللاسلكى الحالية بشكل كبير لضمان أعلى مستوى من الخدمات للجمهور.

وقال مصدر مسئول بهيئة الإسعاف لـ "اليوم السابع" أنه تم استلام 1250 جهاز لاسلكى موديل M7100 IP لتركيبها فى السيارات النموذجية الجديدة بالإضافة إلى تركيب ثلاث مواقع جديدة تعمل بنظام P25 لزيادة مساحة التغطية اللاسلكية فى المواقع السياحية الهامة مثل الغردقة وشرم الشيخ

وأضاف المصدر أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروع التتبع الآلى لسيارات الإسعاف والذى يشمل تنفيذ غرفة عمليات رئيسية فى هيئة إسعاف مصر تشمل على 120 متلقى بلاغات بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية فى كلا من الأقصر والسويس.

وتابع المصدر أنه تم استلام وتركيب أجهزة تتبع لــ 1250 سيارة إسعاف وتعمل من خلال شبكة GSM. فضلا عن توفير مايلزم من خرائط رقمية وبرامج تشغيل .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعرف الإسعافات الأولية لإنقاذ مصاب بالتسمم × 5 خطوات

الصحة

الاسعاف

الاماكن السياحية

اللاسلكى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة