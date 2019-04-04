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الشيخ ياسين التهامى يحى الليلة اليتيمة لمولد السيدة زينب

الخميس، 04 أبريل 2019 02:05 ص
الشيخ ياسين التهامى يحى الليلة اليتيمة لمولد السيدة زينب الشيخ ياسين التهامى
كتب لؤى على وعلى عبد الرحمن
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بدأ عميد الإنشاد العربى الشيخ ياسين التهامى وصلته بالليلة اليتيمة لمولد السيدة زينب رضى الله عنها ،وذلك وسط تواجد الآلاف من محبيه الذين ظلوا مقيمين فى محيط ميدان السيدة زينب ،رغم انتهاء المولد أول أمس الثلاثاء لكى يستمعون للشيخ ياسين التهامى .
 
 
وبدء الشيخ ياسين التهامى وصلته التى سبقه فيها نجله الشيخ محمد التهامى ،حيث بدء بترنيمة الشوق ،أعقبها عدد من القصائد ،يذكر أن الآلاف من ابناء الطرق الصوفية اختتموا احتفالاتهم التي استمرت اسبوعا بمولد السيدة زينب .
 
 
 
 
 

 

 


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