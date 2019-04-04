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الشرطة البريطانية تستعد بـ10 آلاف شرطى خوفا من اضطرابات "بريكست" محتملة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:00 م
الشرطة البريطانية تستعد بـ10 آلاف شرطى خوفا من اضطرابات "بريكست" محتملة الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن 10 آلاف من قوات شرطة مكافحة الشغب البريطانية على أهبة الاستعداد لمواجهة الاضطرابات التى قد تنجم عن اندلاع احتجاجات محتملة ونقص فى الغذاء والدواء على خلفية قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
 
 
وناشد رئيس شرطة مكافحة الشغب السياسيين والنشطاء، بالتفكير فى عواقب خطاباتهم فى هذه الأجواء "المشحونة". 
 
 
وأوضحت "الإندبندنت" أن الشرطة كانت مستعدة في البداية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الـ29 من مارس الماضى، والآن تواجه احتمالية إتمام الخروج دون التوصل لاتفاق فى غضون ما يزيد على أسبوع.
 
 
من جانبهم قال شرطيون رفيعو المستوى فى مركز التنسيق الوطنى للشرطة، إن إرجاء بريكست خلق "تعقيدات" جديدة فى عمليات الشرطة، بالإضافة إلى تزايد مخاطر اندلاع احتجاجات غاضبة.
 
 
وعلى الرغم من عدم وجود معلومات محددة بشأن احتمالات اندلاع أعمال عنف، إلا أن قادة الشرطة قالوا إنهم مستعدون "لأسوأ السيناريوهات".
 
 
يذكر أن الشرطة سجلت 37 جريمة خلال الأسبوعين الماضيين مرتبطة بشكل مباشر بـ "بريكست" فى جميع أنحاء إنجلترا ووليز، شملت اتصالات كيدية واعتداءات لفظية وتحرش، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلال الاحتجاجات.
 

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