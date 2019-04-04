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السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل

الخميس، 04 أبريل 2019 02:35 م
السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالي
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا صباح اليوم على هامش "المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي" مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وقال راضى أن السيسى شدد على مسئولية الجامعات ودورها فى تطوير ثقافة التعلم والمعرفة بين الشباب من الطلاب وذلك فى إطار عملية بناء الإنسان المصرى، وكذلك أهمية صياغة آلية علمية من شأنها اكتشاف العقول النابغة والموهوبين لدعمهم واستثمارهم نظرا لكونهم قاطرة الدولة وطاقاتها الخلاقة للانطلاق نحو المستقبل ليس فقط لمصر ولكن للإنسانية جمعاء".


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