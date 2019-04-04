video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة

الخميس، 04 أبريل 2019 02:33 م
السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ضرورة استنهاض همم المصريين وأعضاء المجتمع الأكاديمى فى مصر، قائلا: "إننا لم نشارك فى الثورة الصناعية الأولى أو الثانية أو الثالثة ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة".

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكلمته خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى تعقده وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تأثيرات التكنولوجيا الحديثة ستكون ضارية بشكل أكبر على المجتمعات النامية كالمجتمع المصرى، مؤكدا ضرورة مشاركة الجميع فى اللحاق بركب الثورة التكنولوجية الرابعة.

 

وتابع الرئيس السيسى: "إننا نحتاج لتغيير ثقافة التعليم فى مصر، شوفوا العلماء ورؤيتهم للواقع ولا يجب أن ننفصل عن هذا التناغم حول التكنولوجيات الجديدة لأنه موضوع مهم فى حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا"، مشيرا إلى أن التكنولوجيات القادمة قد تسحق أجيال كاملة ولذلك لابد من الاستعداد الكامل لذلك، قائلا: "قد لا نقدر على قياس حجم التطور السريع والهائل فى التكنولوجيا على الإنسان بسبب سرعة هذا التطور وقوته".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

التكنولوجيا الجديدة

الرئيس السيسى

المنتدى العالمى للتعليم العالى

العاصمة الادارية

وزير التعليم العالى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة