السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ضرورة استنهاض همم المصريين وأعضاء المجتمع الأكاديمى فى مصر، قائلا: "إننا لم نشارك فى الثورة الصناعية الأولى أو الثانية أو الثالثة ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكلمته خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى تعقده وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تأثيرات التكنولوجيا الحديثة ستكون ضارية بشكل أكبر على المجتمعات النامية كالمجتمع المصرى، مؤكدا ضرورة مشاركة الجميع فى اللحاق بركب الثورة التكنولوجية الرابعة.

وتابع الرئيس السيسى: "إننا نحتاج لتغيير ثقافة التعليم فى مصر، شوفوا العلماء ورؤيتهم للواقع ولا يجب أن ننفصل عن هذا التناغم حول التكنولوجيات الجديدة لأنه موضوع مهم فى حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا"، مشيرا إلى أن التكنولوجيات القادمة قد تسحق أجيال كاملة ولذلك لابد من الاستعداد الكامل لذلك، قائلا: "قد لا نقدر على قياس حجم التطور السريع والهائل فى التكنولوجيا على الإنسان بسبب سرعة هذا التطور وقوته".