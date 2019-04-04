وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن فرقة الأسلحة التكتيكية ألقت القبض على المشتبه ، أول أمس الثلاثاء ، في مدينة فيسبادن بولاية هسن بعدما تلقت السلطات تحذيرا من وكالات إنفاذ قانون أجنبية بشأن رغبة المراهق في شراء سلاح عبر الإنترنت.

وأكدت الشرطة وجود دليل على أن المشتبه كانت له أفكار يمينية وأنه ربما يعاني من مرض عقلي، مضيفة أنه اعترف بالتخطيط لقتل أشخاص يعتدون عليه.