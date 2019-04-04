video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات اليوم

الخميس، 04 أبريل 2019 09:23 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات اليوم السكة الحديد -أرشيفية
إضافة تعليق

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 إبريل 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

-        القاهرة  / أسيوط مدة 35 دقيقة
-       أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد على الطريق الصحيح.. القيادات تترك مكاتبها وتتابع تنفيذ تعليمات وزير النقل لتحسين مستوى الخدمة.. وتطبيق الغرامات الجديدة لمواجهة ظاهرة " التزويغ" أول اختبار.. وزيادة الإيراد بمقدمة الأهداف

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد

التهديات

التأخيرات المتوقعة

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

صيانة السكك الحديد

نظم الإشارات

أعمال التطوير




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة