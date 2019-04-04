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السعودية تعيد فتح قنصليتها فى بغداد والبدء بإصدار تأشيرات للعراقيين

الخميس، 04 أبريل 2019 11:07 ص
السعودية تعيد فتح قنصليتها فى بغداد والبدء بإصدار تأشيرات للعراقيين وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف
كتب : أحمد جمعة
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أكدت المملكة العربية السعودية، انها ستقوم بفتح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس، مبينة أنها ستبدأ بإصدار تأشيرات الدخول للعراقيين.

 

وقال وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، إن "السعودية ستفتتح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين".

 

فيما ذكرت مصادر عراقية ان "السعودية ستعيد فتح ثلاث قنصليات أخرى في العراق".

 

ووصل وفد اقتصادي سعودي يضم وزيري الطاقة والاستثمار إلى العراق أمس الأربعاء، لحضور الاجتماع الثاني ل‍مجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو مبادرة أُطلقت في 2017 لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين.


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