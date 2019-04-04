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السعودية تستقبل وفدا من الشخصيات الإسلامية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

الخميس، 04 أبريل 2019 12:39 م
السعودية تستقبل وفدا من الشخصيات الإسلامية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين مكة المكرمة
كنب مصطفىى عنبر
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وصل إلى الأراضي الإسلامية المقدسة، الدفعة الأولى من المجموعة الرابعة عشرة، من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تُنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 225 ضيفًا، يمثلون نحو 27 دولة، بينهم وفد من جمهورية مصر العربية.

 

وتضم المجموعة عددًا من الدعاة، والعلماء، والنخب، والشخصيات الإسلامية البارزة، من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك لأداء مناسك العمرة، حيث يُمثل برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة في دورته الحالية رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، والتأكيد على العناية بالشخصيات الإسلامية التي لها إسهامات ودور بارز في خدمة الإسلام، في إطار حرص واهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين في تلمس حاجات إخوانه المسلمين، وبما يحقق رسالة البرنامج في توحيد الصف الإسلامي والنهوض بأعماله.

 

وقال الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشيخ علي الزغيبي، إن اللجان العاملة في البرنامج أعدت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متميزًا للضيوف في كلٍّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن، لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم، كما سيتم عقد لقاءات للحديث عن عناية المملكة بالقرآن الكريم، تعلمًا وطباعة، كذلك جهود المملكة في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

 

ورفع ضيوف المملكة الذين وصلوا أمس الأربعاء واليوم الخميس، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولى عهده، على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.

 

يُشار إلى أن الوفود المشاركة في تلك الزيارة تضم شخصيات إسلامية بارزة من كل من إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونج، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان.

 


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