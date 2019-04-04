السجن 3 سنوات لعاطل وضع مخدرات داخل محل جاره للانتقام منه بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات وضع مخدرات فى محل جارة وأبلغ عنه الشرطة للانتقام منه.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة شرطة مصر الجديدة، اتصال هاتفى من هاتف محمول " محدد "، مفاده أن "سيد أ ع" 49 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، بشارع سوهاج، يزاول نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه يتخذ من المحل ملكه مكاناً لتخزين المواد المخدرة والاتجار بها.

ومن خلال التحريات التى نفذها رئيس مباحث مصر الجديدة ، لم يستدل علي صحة ما ورد من معلومات، و بإنتقال رجال المباحث الي السوبر ماركت، تم التقابل مع صاحبه،وتم بالفعل العثور بداخل المحل علي كيس بلاستيك أسود بداخله 8 قطع طولية تشبه جوهر الحشيش المخدر، وشريط مدون عليه ترامادول به 10 أقراص مخدرة أسفل إحدى ثلاجات العرض، وبمواجهته أنكر علاقته بالمضبوطات.

وعلى الفور تم إخطارمدير أمن القاهرة والذي وجه بسرعة استكمال الفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، وتشكيل فريق بحث ، وأمكن تحديد مستخدم الهاتف وتبين أنه "ياسر د ا" 43 سنة، عاطل ، وأنه وراء وضع المواد المخدرة بمحل المجني عليه والإبلاغ لوجود خلافات سابقة بينهما.

وباستهداف المتهم رجال المباحث من ضبطه ، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما حول (استئجار محل) ، وقد وجة المواطن سيد احمد على ، لقيادات مديرية امن القاهرة، وضباط قسم شرطة مصر الجديدة، على الامانة فى اظهار حقوق المواطنين والحفاظ عليها، مؤكدا ان أمانة العمل وراء إظهار الحقيقة وتبرئته من تهمة الاتجار في المخدرات وانقاذه من عقوبتها التى تصل الي الإعدام او السجن المؤبد، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.