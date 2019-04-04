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السبت.. الجمعية المصرية للقانون الدولى تستضيف بطل تحكيم نزاع طابا

الخميس، 04 أبريل 2019 05:08 م
السبت.. الجمعية المصرية للقانون الدولى تستضيف بطل تحكيم نزاع طابا جورج آبى صعب
هناء أبو العز
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يستضيف الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، مساء السبت المقبل، الدكتور جورج آبى صعب أستاذ القانون الدولى بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف، حول تطور الوظيفة القضائية الدولية.

 

ويعد آبى صعب، هو أبرز أبطال التحكيم الدولى فى نزاع طابا، وهو أحد أعضاء اللجنة القومية المشكلة عام 1985 فى مباحثات طابا، حيث أسهم بجهد متميز فى الفريق المصرى بمفاوضات طابا، وكانت لأبحاثه دور محورى فى اثبات حق مصر.

 

وكان آبى صعب يشغل منصب قاض متخصص فى محكمة العدل الدولية، والمفوض السابق لمفوضية تعويضات الأمم المتحدة، والرئيس السابق لهيئة النقض فى منظمة التجارة العالمية.

 

وحصل آبى صعب على جائزة لاهاى 2013، كما تم منحه عام 2014 وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من الدولة المصرية، لدوره فى حل نزاع أرض طابا .

 

ولد فى مصر الجديدة بالقاهرة فى 9 يونيو 1933، وفى عام 1954، تخرج جورج أبى صعب من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتابع دراسته للقانون والاقتصاد والسياسة فى جامعات باريس، وهو أستاذ زائر فى عدد من الجامعات، جامعة هارفرد، جامعات فى تونس والأردن، جزر الهند الغربية (ترينيداد). كما حصل على منصب أستاذ كرسى رنرت فى كلية الحقوق بجامعة نيويورك وكرسى هنرى رولان فى الجامعات البلجيكية.

 


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مفيد شهاب

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