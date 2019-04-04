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"الزراعة": حملات مرورية على أشجار الفاكهة والمانجو لمقاومة "العفن الهبابى"

الخميس، 04 أبريل 2019 07:00 ص
"الزراعة": حملات مرورية على أشجار الفاكهة والمانجو لمقاومة "العفن الهبابى" المانجو - أرشيفية
كتب عز النوبى
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بدأت عدة لجان من وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عمل برامج توعية  وتوصيات فنية وأيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات  المنزرعة بالمحاصيل البستانية "الفاكهة" وخاصة  "المانجو"  والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.

قال المهندس  محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "،  إن بناء على توجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم تكثيف الحملات المرورية  على جميع المحاصيل  البستانية  للاطمئنان على حالتها.

 وأضاف  رئيس المحاصيل  البستانية ، إنه كلف جميع الإدارات الزراعية   التابعة لإدارة  البساتين  بعقد  أيام حقل ميدانية لرعاية بساتين المانجو والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الري والتقليم الجيد لأشجار البساتين.

 


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