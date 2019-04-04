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"الزراعة": حرث 230 ألف فدان بالليزر وتطهير 5000 كيلو مساقى حتى 15 أبريل

الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 ص
"الزراعة": حرث 230 ألف فدان بالليزر وتطهير 5000 كيلو مساقى حتى 15 أبريل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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بدء جهاز قطاع تحسين الأراضى  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطته السنوية فى عمليات حرث التربة والتسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، استعداد للزراعات الصيفية.

 قال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه تم البدء فى المساحات المستهدفة حرثها للتربة بالليزر الموسم الصيفى حتى 15 أبريل ولا زيادة فى الأسعار، موضحا أنه من المستهدف حرث التربة 170  ألف فدان تسوية للتربة، و60 ألف فدان مستهدفة  تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألف، بواقع 5000 كيلو متر.

وأضاف "عفيفى"، إن تم توفير جميع معدات الجهاز استعداد للموسم الصيفى الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية،لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.


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