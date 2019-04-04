الدكتور محمد كرار يفتتح إحتفال مكسيم للسيارات

تقرير خاص

افتتح الدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار احتفال المجموعة بإطلاق مكسيم للسيارات فى ثوبها الجديد حيث شهد الحفل المبهر مجموعة من كبار الشخصيات وعملاء مكسيم والمهتمين بعالم السيارات وكل جديد ومبتكر.

وقال ماجد جلال عضو مجلس الإدارة المندب لمجموعة مكسيم أوتوموتيف بان مجموعة مكسيم للاستثمار تقوم باعادة تقديم مكسيم للسيارات بمفهوم مختلف للسوق المصرى . ستكون علامة فارقه في خدمات البيع وما بعد البيع بأعلى مستوى من خدمات الصيانة وما بعد البيع وأن

مكسيم قامت بتوسيع نشاط الشركة لتتضمن ليس فقط مبيعات السيارات الجديدة، ولكن ايضا شملت السيارات المستعملة خاصة الماركات الفارهة والدراجات البخارية .

وتابع جلال ان مكسيم للسيارات استعانت باحدث الاجهزة والمعدات بالاضافة الى الفنيين المدربين لاجراء اعمال الصيانة اللازمة للسيارات بمركز الخدمة والمعرض بمساكن شيراتون وتوفير مختلف قطع الغيار الاصلية للعملاء

وأشار جلال الي ان مكسيم للسيارات تقدم خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمة الانقاذو الطوارئ ، والصيانة المتنقلة من الباب للباب فى جميع انحاء الجمهورية وايضا امكانية تعديل السيارات لهواه السيارات المعدلة باستخدام احدث الاجهزة بجودة عالمية.

ويذكر ان مكسيم للسيارات تستعد فى الفترة القادمة بتقديم مجموعة مختلفة من عروض التقسيط للعملاء لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة وايضا لاجراء اعمال الصيانة والاصلاحات بالاضافة الى عروض مختلفة اخرى.

وتعد مكسيم أكبر مركز لخدمة ما بعد البيع لخدمة عملائها الكرام بأحدث الانظمة والحلول المتطورة